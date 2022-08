Z okazji Święta Wojska Polskiego, obchodzonego na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta odprawa wart.

Wzięli w niej udział Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą, kierownictwo Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele władz państwowych, żołnierze i kombatanci.

– Patrzymy z dumą na polską historię, patrzymy z dumą na to wielkie zwycięstwo – podkreślał Prezydent.

Jak wskazywał, przez 74 lata istnienia Związku Sowieckiego Rosja Sowiecka przegrała tylko jedną oficjalną wojnę – to była właśnie tamta wojna sprzed 102 lat. – Tylko wojnę z Polską przegrała Rosja Sowiecka w czasie całej swojej historii. Na szczęście nie za długiej – mówił.

Andrzej Duda podkreślał, że minęły 102 lata od wielkiej bitwy, która, jak niektórzy nie bez powodu mówią, była jedną z tych niewielu, które przesądziły o losach świata. Zaznaczył, że niedoceniana przez sowieckich komunistów – przez Rosjan – polska armia okazała się barierą nie do pokonania.

– Wiemy doskonale, z kart historii i dokumentów archiwalnych, że w tamtych dniach sierpnia 1920 roku bardzo wielu – zdecydowana większość – nie wierzyła w to, że Polska, Warszawa jest się w stanie obronić. Sowieccy dowódcy byli pewni zwycięstwa – można śmiało powiedzieć, że dzielili już skórę na niedźwiedziu – tymczasem okazało się, że Polacy mają serca lwów, że umieją stanąć do walki, zmobilizować się i przełamując wszelkie bariery – strach, często braki w wyszkoleniu i uzbrojeniu i swoim męstwem i determinacją odwrócić losy – przekonywał Andrzej Duda.

– Dzisiaj polski żołnierz ma swoje wielkie święto. W ten dzień nie tylko wspominany tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny na przestrzeni stuleci i dziesięcioleci, ale przede wszystkim gorąco ściskamy polskich żołnierzy i ich rodziny. Dziękujemy za wytrwałą służbę dla Ojczyzny. Dziękujemy za dzielność. Dziękujemy za odpowiedzialność. Dziękujemy za wzorowe codzienne wykonywanie obowiązków, czasem z narażeniem życia – akcentował Prezydent.

Przemawiając na placu Piłsudskiego Andrzej Duda zapewniał, że wyposażenie i uzbrojenie polskiej armii jest jednym z priorytetów rządzących.

Akcentował, że ogromne wydatki na wyposażenie armii służą temu, aby nikt nas nie zaatakował, aby Polska miała potencjał, którego będą się obawiali wszyscy potencjalni agresorzy.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza Prezydent złożył wieniec od Narodu.

Podczas uroczystości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego Prezydent wręczył także nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe.

Przed uroczystościami powitano honorowych gości obchodów Święta Wojska Polskiego – bohaterów Powstania Warszawskiego.

Przed południem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny i polskich żołnierzy. W mszy, oprócz Pary Prezydenckiej uczestniczyła również Minister Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef KPRP wraz z kierownictwem Kancelarii.

– Obecnie Polska cieszy się pokojem, ale zdajemy sobie sprawę, że u naszych granic trwa wojna. Na naszych oczach dokonuje się dziejowy przełom. To czas, gdy lekcje historii sprzed ponad wieku stają się bardzo aktualne – jako wezwanie do wierności wartościom najwyższym, do współpracy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, wolności i dobrej przyszłości Rzeczypospolitej – podkreślił Prezydent w przesłaniu z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.